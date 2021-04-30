Шымкентцы, желающие открыть собственное дело, могут получить грант.

Сегодня начался отбор по программе «Дорожная карта бизнеса — 2025». Заявки подали 179 человек. В случае одобрения проектов каждый из них получит от государства до 5 миллионов тенге.

Обладательница подвески «Кумис алка» из Шымкента Айнур Калдыбаева год назад начала печь разные сладости. С тех пор кондитерское дело стало ее профессией. И сегодня она пришла на конкурс с собственным бизнес-планом. Многодетная мать, которая планирует в будущем печь бездрожжевой хлеб, говорит, что ей нужна поддержка государства.

«На средства действующего бизнес-плана планируется закупить необходимые инструменты для кондитерского цеха — духовку, миксер, вентиляционные столы, весы», — рассказывает Айнур КАЛДЫБАЕВА, участница конкурса.

Программа «Дорожная карта бизнеса — 2025» проводится в Шымкенте третий год подряд. В прошлом году в проекте приняли участие 176 человек, в этом году участников больше. Специалисты управления предпринимательства говорят, что в этом году меньше инновационных предложений, причем намного.

Комментирует Тимур ДЕРБЕС, заместитель начальника управления предпринимательства г. Шымкент: «К сожалению, чаще всего проекты повторяют друг друга. Нет каких-то особенных, инновационных проектов. Теперь комиссия будет решать, кто из них достоин, проекты кондитерских зачастую повторяются».

Результаты трехдневного отбора будут объявлены 2 мая. Стоит отметить, что каждый утвержденный комиссией бизнес-план получит от 2 до 5 миллионов тенге. Планируется, что в этом году грант получат более 50 человек.