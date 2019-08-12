Шымкентские полицейские вернули родителям пропавшего ребенка

10 августа т.г. в одном из домов населенного пункта Игилик Абайского района супруги, воспитывающие 6-ых детей, проснувшись утром, обнаружили, что их 5-летний ребенок пропал, сообщает Пресс-служба ДП г. Шымкент.

После чего они бросились на поиски сына, но все усилия были безрезультатны. Примерно в 15:00 часов родители сообщили о случившемся в полицию.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники Абайского РУП. Полицейские провели обход близлежащих территорий, опрос очевидцев и другие оперативные мероприятия. Искали более 4 часов. В результате нашли пропавшего мальчика на одной из улиц населенного пункта Игилик и вернули его родителям. С родителями проведена профилактическая беседа.

Родители в свою очередь выразили огромную благодарность за оперативность и профессионализм участковому инспектору полиции Абрахманову Музафару Хикматуллаевичу и руководству Абайского РУП, которые вернули им ребенка живым и здоровым.