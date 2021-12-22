Тело подростка обнаружили в септике в селе Шубарсу Туркестанской области, сообщает OTYRAR.

Как стало известно, 14-летний мальчик Рустем Жанболат Канатулы вышел из дома 19 декабря предположительно в 16:00 в неизвестном направлении и пропал.

Силами волонтеров движения «Лидер» информация о пропаже мальчика была распространена во всех социальных сетях. Вчера вечером десятки добровольцев вышли на поиски Жанболата.

«С 7 часов вечера до 11 ночи продолжались поиски. Были добровольцы, полиция Шымкента, родные мальчика. До этого к нам позвонила девушка, которая увидела рассылку, уверяла что подвозила мальчика на машине в 112 квартал, где 75 школа. Мы выехали туда, искали по месту. Затем нам сообщили, что мальчика уже нашли мертвым в септике в селе Шубарсу, там где он проживал», — говорит Людмила Герасимова, координатор движения LIDER по поиску пропавших людей в Шымкенте.

По словам Людмилы Герасимовой, у мальчика не было матери, он проживал вместе с бабушкой и дедушкой. Об отце ничего не известно.