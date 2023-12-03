Пропавшего 4-летнего ребенка нашли мертвым в Туркестане

Пропавшего Айбара Бахыта нашли мертвым в Туркестане. Об этом сообщили в ДП Туркестанской области, передает OTYRAR.

Сообщение о его пропаже поступило вечером 1 декабря в полицию города Туркестан. Местный житель указал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.

В результате непрерывных поисков днем ​​3 декабря в канализационном септике возле соседнего дома было обнаружено тело 4-летнего мальчика. Тело ребенка осмотрели медицинские эксперты, никаких следов насилия на теле не обнаружено.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники следственной группы, отдела полиции и прокуратуры. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

«В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях. В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане»,- рассказали в полиции.