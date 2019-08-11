Трое детей за день выпали из окон многоэтажек в городах Абай, Алтай и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

«10 августа в городе Абае Карагандинской области из окна квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован в больницу ребенок 2016 года рождения (состояние тяжелое).

В этот же день в городе Алтае Восточно-Казахстанской области из окна квартиры пятого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и скончался на месте ребенок 2018 года рождения.

В Шымкенте в мкр. Нурсат-3 с балкона квартиры восьмого этажа девятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и скончался на месте ребенок 2014 года рождения», — сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую это случается в дневное время.

«Для предотвращения таких несчастных случаев не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду.

При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых. Никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник», — напомнили в Комитете по ЧС.