О состоянии выпавшего из окна ребенка рассказали врачи

Врачи рассказали о состоянии шестилетнего малыша, который выпал из окна третьего этажа в Шымкенте. Несчастный случай произошел 26 июня в пятиэтажном доме по улице Орынбай акына.

По данным медиков, пострадавшего доставили в областную детскую больницу в тяжелом состоянии. Пациенту диагностировали многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылка, травматический шок и подкожные гематомы. Ребенок находится в реанимации, его погрузили в медикаментозный сон.

Алмат Байсалов, заместитель главного врача областной детской больницы:

«При поступлении он сразу же взят на искусственную вентиляцию легких, подключен к кардиотонике и подключены препараты для снижения травматического шока и профилактики головного мозга. По прогнозу мы не можем сказать, потому что мы боремся последствиями травматического шока и отеком головного мозга».

Это не первый случай, когда маленькие дети, оставшись без присмотра родителей попадают в несчастные случаи. С начала года трое детей выпали из окна. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять окна открытыми, ставить на них решетки, не оставлять малышей без присмотра и не позволять им играть возле окна.

Наима Хамутова, главный специалист отдела предупреждения ЧС ДЧС г. Шымкента:

«По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев, связанных с падением из окна, идет на снижение. Тем не менее факты падения из окна все еще имеют место. Из службы скорой помощи 26 июня в 20.25 часов поступило сообщение о том, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Орынбай акына Енбекшинского района мальчик 2017 г. р., оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на третьем этаже. Доставлен в больницу».