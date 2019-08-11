Второй раз за три года спасатели спускают парня-астматика со склонов ущелья Сайрам-су.

Ночью 11 августа 2019 года в 00-04 минуты 5 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент выехали на спасательную операцию в Толебийском районе.

Молодой парень 1990 года рождения отдыхал в ущелье Сайрам-су в 15 км от населенного пункта Каскасу. Ухудшение состояния здоровья – приступ астмы – не позволило ему дальнейшее передвижение и он обратился за помощью к спасателям, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

В 04.40 минут спасатели добрались до пострадавшего и начали спуск. В 08-35 пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи (состояние среднее).

В такой ситуации парень оказывается уже второй раз. В 2016 году также в ущелье Сайрам-су проводилась операция по спасению парня на вертолете.

Оперативно-спасательный отряд города Шымкент строго предупреждает! Горы ошибок не прощают! Уважаемые жители города Шымкент и Туркестанской области!

Будьте осторожны во время похода в горы! Строго запрещается идти в горы людям с медицинскими противопоказаниями.По телефону Службы спасения «112» обязательно передавайте о походе в горы и маршрут передвижения.