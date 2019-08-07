Жители аварийного дома в Кентау не готовы покинуть свое опасное для жизни жилье.

Жилищный вопрос для Амины Акпаровой остается острым. Многоэтажный дом по улице Мичурина в Кентау признали аварийным несколько лет назад. Все это время людям предлагают переселиться в съёмное жилье. Горожане переезжать отказываются. Говорят, что условия там совсем не лучше.

Амина Акпарова: «Они предлагают нам переехать на съемную квартиру пока мы не найдут нам жилье. А теперь смотрите. У меня 4 комнатная квартира. В семье 8 человек. Они же не создадут нам такие же условия. А потом предлагают переехать вот в такие дома, вооон те, смотрите. Они новые, но уже пошла трещина».

— Мне сказали перейти в такие дома, я не пойду. Что дурак? — дополняет рассказ сосед Амины.

Устоять в войне за квадратные метры и не остаться при этом в дураках пытается и Алмат Касымов. Мужчина живет в пятикомнатной квартире. Чиновники предлагают переехать в трёшку.

Алмат Касымов: «Нам сказали, дадут дома, а когда непонятно. Но вы знаете, что там за квартиры? Мы смотрели эти коробки, они не простоят и 10 лет. А наш стоит. Я не пойду туда, ни куда не перееду. Дали бы они нам всю нашу квадратуру, тогда посмотрим».

Пока баталии разгораются, дом дал осадку, по стенам побежали трещины.

— Мы ходили в акимат, нам конкретного ничего не говорят. Сюда они не приходят. А если упадет? — поясняют жильцы.

В акимате уверяют, что люди специально тянут с переездом.

— Мы предлагаем им переехать в квартиры, оплатим все. Но они сами не хотят. А то, что мы их не принимаем и не говорим с ними, это не правда, — говорят чиновники.

То, что дом может рухнуть в любой момент, чиновник и слышать не хочет.

— Как упадет? Я не думаю. Мы решим ситуацию.

Жильцы аварийного дома согласны только на новое, равноценное по квадратуре жильё. Только на этих условиях они согласны покинуть опасный дом.

В акимате Кентау о ситуации знают, только вот конкретных решений принимать пока не могут. Добиться ответа от главы города нам не удалось, ситуацию прояснил советник акима Кентау.

«Очередникам дадим жилье, мы действуем в рамках закона. Мы не навязываем им квартиры, пусть сами выбирают. Мы оплатим в рамках учета реалий города», — пояснил Асхат Абдрасилов, советник акима г. Кентау.

С момента, как Туркестан стал областным центром, в Кентау тоже вырос спрос на недвижимость. Даже в аварийные дома уже начали возвращаться жители. Только вот покидать своим родные стены они больше не собираются. Уверяют, что дойдут до Главы государства и будут стоять за дом, живой стеной.

Мы давно следим за развитием событий с аварийным домом в Кентау. Подробнее тут.

Шуддин Саидов