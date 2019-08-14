Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже микроскопа стоимостью 400 тысяч тенге

В августе текущего года в Тюлькубасский РОП с заявлением обратились сотрудники медучреждения о том, что у них похитили, стоявший в кабинете, микроскоп стоимостью 400 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП по статье 188 УК РК «кража».

После поступления заявления, прибывшие на место преступления, участковые инспектора сразу же приступили к проведению необходимых мероприятий. В целях раскрытия кражи стажи порядка провели подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения, расположенные в медучреждении.

С помощью видеокамер полицейские установили личность подозреваемого и направили ориентировку с его приметами всем нарядам полиции района. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого по дороге в г. Шымкент, куда он пытался уехать на такси. Таким образом, полицейские за считанные часы раскрыли преступление, задержали воришку и вернули врачам похищенный микроскоп.

По словам потерпевших, подозреваемый пришел в медучреждение, зашел в кабинет и стал ждать очереди. Воспользовавшись тем, что медработник отлучился в другой кабинет, мужчина похитил стоявший на столе микроскоп и скрылся с места преступления. Вернувшийся в кабинет сотрудник, не обнаружив ни пациента, ни микроскопа, не теряя времени, сразу же обратился в полицию.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования в отношении 30-летнего подозреваемого направлены в суд для принятия решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и внимательно относиться к сохранности своего имущества. Не стоит оставлять двери и окна кабинетов и помещений открытыми, даже если отлучились ненадолго.

Ценные вещи и деньги стоит хранить в укромном месте, а также не следует оставлять на столе на виду у посторонних. В служебных помещениях или дома также стоит установить видеокамеры наблюдения и охранную сигнализацию. В случае кражи или ограбления следует сразу же обращаться за помощью в полицию по телефону 102.