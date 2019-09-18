Жители Тюлькукбасского района села Сарытур вот уже как два года находятся в страхе от постоянных взрывов на вершине холма, расположенный всего в нескольких сотен метрах от их села.

Они утверждают, что местные власти в курсе всех событий и просто их замалчивают.

— На днях прошла встреча с акимом Тюлькубасского района по поводу этих взрывов. Нам не дали и рта открыть. Аким оказывает на нас давление, — сетуют жители аула.

Страх за собственную жизнь, будущее и здоровье подрастающего поколения заставил жителей села Сарытур быть решительными и откровенными. Как утверждают сельчане, постоянные взрывы, которые проводят сразу несколько разных компаний на холме всего в нескольких сотен метрах от села, сначала наводили ужас на местное население. Ну, спустя два года это дело стало привычным. Но от этого не менее пугающим.

Местные жители утверждают, что подобные хлопки вызывают у них опасение за экологию. Собравшиеся утверждают, что в последнее время все чаще стали жаловаться на здоровье.

Акыл Мариев, житель села Сарытур Тюлькубасского района Туркестанской области:

Наши дети болеют, над селом постоянно поднимается пыль. А в советское время, здесь, под это горой, и вовсе обнаружили уран. В советскую эпоху это место закрыли, а сейчас все снова открывается.

Мирамкуль Аубакирова, жительница села Сарытур Тюлькубасского района Туркестанской области: «Нам не нужны никакие деньги, нам нужно здоровье наших детей и внуков. Если завтра у нас будут рождаться дети-инвалиды, что мы будем делать, кто за это ответит?

Сегодня граждане опасаются еще и техногенного камнепада.

— Что будет с нашими домами если при взрыве вот эти огромные камни сойдут в низ? Они же снесут наши дома как карточный домик, — возмущаются сельчане.

В районном акимате прокомментировали ситуацию.

Ерлан Кузембаев, заместитель акима Тюлькубасского района Туркетсанской области:

«Все работы в селе Сарытур временно приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Нам на сегодняшний день пока известно, что у компаний, проводивших взрывные работы, имеются все разрешительные документы, согласно которым компании проводят на местах разведку недр. Но, по заявлению жителей мы выясняем все причины и обстоятельства».

Стоит отметить, что в селе Сарытур на сегодняшний день насчитывается порядка 60 жилых домов и проживает более 350 человек. По заверению районного акимата, по данному факту проводится проверка, результаты будут известны в ближайшие дни. Тем временем местные жители заявляют, что не допустят больше работ со взрывами в непосредственной близости от села.

Бахром Абдуллаев