взрыв на холме в селе Сарытур

Жители Тюлькукбасского района села Сарытур вот уже как два года находятся в страхе от постоянных взрывов на вершине холма, расположенный всего в нескольких сотен метрах от их села.

Они утверждают, что местные власти в курсе всех событий и просто их замалчивают.

— На днях прошла встреча с акимом Тюлькубасского района по поводу этих взрывов. Нам не дали и рта открыть. Аким оказывает на нас давление, — сетуют жители аула.

Страх за собственную жизнь, будущее и здоровье подрастающего поколения заставил жителей села Сарытур быть решительными и откровенными. Как утверждают сельчане, постоянные взрывы, которые проводят сразу несколько разных компаний на холме всего в нескольких сотен метрах от села, сначала наводили ужас на местное население. Ну, спустя два года это дело стало привычным. Но от этого не менее пугающим.

взрыв на холме в селе Сарытур

Местные жители утверждают, что подобные хлопки вызывают у них опасение за экологию. Собравшиеся утверждают, что в последнее время все чаще стали жаловаться на здоровье.

Акыл Мариев, житель села Сарытур Тюлькубасского района Туркестанской области:
Наши дети болеют, над селом постоянно поднимается пыль. А в советское время, здесь, под это горой, и вовсе обнаружили уран. В советскую эпоху это место закрыли, а сейчас все снова открывается.

Мирамкуль Аубакирова, жительница села Сарытур Тюлькубасского района Туркестанской области: «Нам не нужны никакие деньги, нам нужно здоровье наших детей и внуков. Если завтра у нас будут рождаться дети-инвалиды, что мы будем делать, кто за это ответит?

взрыв на холме в селе Сарытур

Сегодня граждане опасаются еще и техногенного камнепада.

— Что будет с нашими домами если при взрыве вот эти огромные камни сойдут в низ? Они же снесут наши дома как карточный домик, — возмущаются сельчане.

В районном акимате прокомментировали ситуацию.

Ерлан Кузембаев, заместитель акима Тюлькубасского района Туркетсанской области:
«Все работы в селе Сарытур временно приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Нам на сегодняшний день пока известно, что у компаний, проводивших взрывные работы, имеются все разрешительные документы, согласно которым компании проводят на местах разведку недр. Но, по заявлению жителей мы выясняем все причины и обстоятельства».

Стоит отметить, что в селе Сарытур на сегодняшний день насчитывается порядка 60 жилых домов и проживает более 350 человек. По заверению районного акимата, по данному факту проводится проверка, результаты будут известны в ближайшие дни. Тем временем местные жители заявляют, что не допустят больше работ со взрывами в непосредственной близости от села.

Бахром Абдуллаев

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