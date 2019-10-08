Председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова приехала в Туркестанскую область, чтобы объединить руководителей частных детских садов и возобновить работу Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Туркестанской области.

На встречу, которая прошла в Палате предпринимателей Туркестанской области собрались около 50 представителей-руководителей частных детских садов города и области. На встрече также присутствовали представители Департамента по контролю в сфере образования, заместители руководителей и специалисты региональных управлений развития человеческого потенциала, Управление стратегии и экономического развития, Управления финансов и государственных активов Туркестанской области.

Открывая встречу заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Жомарт Махмут отметил, что дошкольное образование является одной из самых популярных и наиболее востребованных сфер партнерства государства и бизнеса.

Председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова подробно рассказала о работе проводимой Ассоциацией. По ее словам, предпринимателям необходимо повышать юридическую грамотность.

«В целях поддержки инициатив предпринимателей в 2012 году создана Казахстанская ассоциация дошкольных организаций. Сегодня ассоциация объединяет более 900 субъектов бизнеса и защищает интересы предпринимателей образовательной сферы. Филиалы Ассоциации официально действуют в 13 регионах страны, охват деятельности по республике составляет 65%. Поэтому мы призываем вас повышать квалификацию, участвовать в законотворческой деятельности»,- подчеркнула Лейла Куленова.

Отметим, в Туркестанской области всего 1424 дошкольных учреждений, из них 526 государственных, 902 частных, то есть каждый второй детский сад, открываемый в Туркестанской области, является субъектом предпринимательства. Дошкольным воспитанием охвачено более 150 тысяч детей, из них на частных дошкольных организаций 101 тысяч детей.

Были подняты и проблемные вопросы. С 5 февраля 2018 года начал действовать приказ министра образования РК от 27.11.2017 г. №597 «Об утверждении методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования». Согласно расчетам по утвержденной единой методике, в дошкольных организациях норматив подушевого финансирования в 2019 году в Туркестанской области должен был составлять 27 237 тенге. Однако до сих пор в Туркестанской области на одного ребенка в месяц выделяется по прежнему 20 988 тенге.

Участники совещания уточнили, что сумма подушевого финансирования расходуется в основном на три статьи – коммунальные услуги, зарплата, налоги, и она их не всегда перекрывает. А родители требуют качества в воспитании и обучении своих детей от учредителей частных детских садов, на что, соответственно у последних средств не хватает.

В свою очередь представитель управления развития человеческого потенциала сообщил, что в местной «казне» отсутствует финансирования частных детских садов, ссылаясь на ряд разных причин.

По итогам заседания была выбрана кандидатура Председателя филиала «Казахстанской ассоциации дошкольных организаций» Туркестанской области. Единогласным решением председателем Ассоциации стала учредитель детского сада «Согдиана» в городе Кентау – Дильдар Хабибова.

В составе филиала будут также задействованы лидеры учредителей частных дошкольных организации со всех 16 районов и городов области.

Также местные исполнительные органы и филиал «Казахстанской ассоциации дошкольных организаций» Туркестанской области договорились тесно сотрудничать.