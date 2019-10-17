Ежегодно аналитический центр fDi Intelligence, подразделение The Financial Times, публикует рейтинг экономических зон Global Free Zones of the Year. Рейтинг составляется на основе ряда показателей, таких как количество резидентов и их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура, а также учитывалась оценка экспертов fDi Intelligence.
В рейтинге 2019 года, специальная экономическая зона «TURKISTAN» составила достойную конкуренцию лучшим особым экономическим зонам мира и была удостоена победы в трех номинациях:
SME Winner –Asia-Pacific
Победитель МСБ — Азиатско-Тихоокеанский регион
Editor’s choice awards — Ones to watch
Выбор редактора – Достойные внимания
Bespoke awards – Marketing slogan
Специальная награда – Маркетинговый слоган.
Аналитики рейтинга отметили достижения СЭЗ «TURKISTAN» по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению территории, модернизации инфраструктурных объектов на промышленной площадке и продвижению бренда.
Специальная экономическая зона «TURKISTAN», общей площадью 1938 га, основана 29 октября 2018 года в целях содействия ускоренному развитию города Туркестан.