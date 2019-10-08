В Ивановской области РФ нашли захоронения 73 казахстанцев, погибших с 1941 по 1945 год

Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении 73 казахстанцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства, сообщает informburo.kz.

«Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сёл Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких», – отметили в Минобороны.

Сведения получены из данных учёта воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.

Полный список и сведения о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области в период Великой Отечественной войны, представлены здесь.

В марте 2019 года массовое захоронение пленных из СССР и Польши нашли на западе Германии.