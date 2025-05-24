Был месяц май…

Май для людей среднего и старшего поколений на всем постсоветском пространстве месяц особенный. Это время, когда с трепетом чтят память ушедших родных, причастных к завоеванию Победы в Великой Отечественной.

Наши земляки Икрам Хашимжанов, Шухратбек Турдиев и Алымджан Ганиев накануне Дня Победы, ее 80-летия, отправились в Беларусь, за четыре тысячи километров от родных мест, чтобы поклониться могилам своих дедов-прадедов, павших при освобождении нашей общей Родины.

Напомню читателям, кем является Икрам Хашимжанов, – это председатель Ассоциации узбекских этнокультурных объединений Казахстана «Дустлик», член совета АНК, а также председатель филиала Международного фонда Амира Тимура в РК.

В Чаусском районе Могилевской области Беларуси в братских могилах покоятся останки деда Икрама Хашимжанова и дяди Шухратбека Турдиева – Пазыла Кадырова, уроженца Чимкента.

Пазил Кадиров

Среди похороненных в деревне Усушки солдат можно найти фамилию Кадыров. Пазил Кадыров родился в 1918 году (по другому документу, – в 1919-м) в Чимкенте. На военную службу был призван 9 января 1940-го, то есть ему было чуть больше 20 лет. Рядовой Кадыров служил в легендарной 238-й стрелковой дивизии (второе формирование), которая дошла до Германии. Участвовал в форсировании Прони, в тяжелых боях на территории района. Погиб в декабре 1943 года, предположительно, около деревни Юшковичи.

А второй дед Икрама Акрамовича, дядя Алимжана Ганиева, – Нигматжан Хашимжанов покоится в мемориальном комплексе в городе Буда-Кошелёво Гомельской области.

Долгие годы родные понятия не имели, где сложили головы их дорогие воины, в какой земле покоится их прах… Слава Всевышнему, что с открытием данных, хранящихся в архивах Министерства обороны РФ, поиски миллионов людей стали успешными.

Нигматжан Хашимжанов

Родился в 1908 году. Чимкентским горвоенкоматом был призван в августе 1941-го, воевал на Белорусском фронте в Великую Отечественную. Был командиром пулеметного взвода. Три раза семья получала от него солдатские треугольники из-под Сталинграда. Последнее письмо пришло из госпиталя в 1943 году города Петропавловска (Казахстан), в нем он писал, что находится в госпитале, собирается скоро встать на ноги и вновь вернуться на фронт. Просил жену поцеловать за него дочерей Махсуду и Мамуру. На штемпеле стояло: «Петропавловск, год 1943-й, полевая почта 77660. 31.01.1944 года».

После выздоровления командир пулеметного взвода был направлен в распоряжение командования Белорусского фронта. Больше никаких сведений о дальнейшей судьбе солдата в военных архивах не сохранилось.

Информацию о погибших воинах удалось получить из военных архивов Министерства обороны РФ, а также помог банк данных «Мемориал» о погибших, умерших и пропавших без вести.

«Я нашел останки своих двух дедов в Беларуси. С 2010 года я обращался в головной архив Министерства обороны РФ. Ответ пришел», – рассказал Икрам Акрамович.

В мае 2015 года И. Хашимжанов впервые отправился в Беларусь. Ехал туда с делегацией, которой руководил директор медиахолдинга «Айгак» Дулат Абиш. Был уверен: документы Министерства обороны РФ четко указывали, что последний бой лейтенант Нигматжан Хашимжанов, младший брат его деда Махаммаджана, принял в Гомельской области в составе 11-й армии Белорусского фронта, когда Советская армия гнала фашистов обратно.

3 марта 1944 года он скончался в полевом госпитале от ранения груди. Добытые сведения позволили Икраму Акрамовичу добиться увековечивания имени Нигматжана Хашимжанова. К слову, в его честь названа одна из шымкентских улиц, где он жил до войны. Значится его имя и на надгробье братской могилы в городе Буда-Кошелёво – месте его захоронения.

Белорусская земля стала местом упокоения двух предков Икрама Хашимжанова. Они лежат на расстоянии 180 км друг от друга.

«Позже я нашел информацию и о другом дедушке – Кадырове Пазыле, который участвовал в финской войне, – рассказал Икрам Акрамович. – После окончания этой войны его хотели демобилизовать, но началась Великая Отечественная. Его направили в распоряжение первого Белорусского фронта. Погиб он при освобождении деревни Усушки».

И дедами стать не довелось…

«Фронтовой путь Нигматжана начался в августе 1941 года, хотя, как учитель математики, он мог воспользоваться бронью, – рассказывает И. Хашимжанов. – Но не таков был наш Нигматжан, кровь кипела в его жилах. После краткосрочных офицерских курсов он отправился на фронт. Командовал пулеметным взводом, участвовал в обороне Сталинграда. Дома его ждали жена Бузахра и две маленькие дочки.

В последнем письме он сообщил: «…Пишу из госпиталя. На днях встану на ноги и вновь пойду на фронт. Что будет дальше – знает Бог, но, думаю, увидимся». Не увиделись… Но тетя ждала его всю жизнь, верила, раз не получила похоронку, значит, он живой. Перед ее смертью я обещал тете, что обязательно найду его могилу, чтобы поклониться его праху от всех нас, его потомков. Мне удалось сдержать свое слово».

До недавнего времени невыполненным оставалось еще одно дело – поиск могилы дяди Пазыла Кадырова. В канун Дня Победы И. Хашимжанову удалось, наконец-то, снять груз с души. Путь его снова лежал в Беларусь – в деревню Усушки Чаусского района.

В поисках места захоронения Пазыла Кадырова все складывалось, как и в первую поездку, очень удачно. Тогда помощь ему оказали в посольстве Казахстана в Республике Беларусь. Спасибо нашему послу Ергали Булегенову!

«Очень трепетно, душевно, с почтением к памяти моего дяди отнеслись власти Чаусского района. Военный комиссар Чаусского и Славгородского районов Виталий Гуринович заверил, что имя моего дяди будет увековечено на мемориале героев Великой Отечественной. Здесь, кстати, очень много азиатских фамилий.

К сожалению, у нас мало фактов о его фронтовом пути, но точно известно, что погиб он 5 декабря 1943 года. Мать дяди, наша бабушка Хамидавали, всю жизнь ждала возвращения сына. А он больше 74 лет пролежал в братской могиле без прочтения важной для мусульман молитвы – жаназа. Как только на месте захоронения я прочел ее для всех мусульман, погибших здесь в боях, на душе сразу стало легко, – рассказал, с трудом сдерживая слезы, Икрам Акрамович.

Это было в 2017 году. – До глубины души тронуло, с каким почтением белорусы относятся к памяти воинов, освободивших страну от фашизма, и к потомкам, которые приезжают почтить своих предков. Никогда не забуду, сколько внимания старались оказать нам здешние жители: и детвора, и пожилые, как они благодарили всех, кто защищал их землю. Для меня эти места теперь тоже родные, а народ – братский», – признался Икрам Акрамович.

В этих местах фронт стоял на протяжении девяти месяцев. Почти каждый метр земли пропитан кровью солдат со всей страны – белорусов, русских, казахов, грузин, украинцев, узбеков, туркменов – всех сыновей единой Родины.

Проложил дорогу

Икрам Хашимжанов уже не в первый раз приезжает на могилу предков. А вот его спутники в Беларуси впервые, поэтому для них путешествие стало памятным. Особенно им запомнились зелено-золотистые рапсовые поля и аисты, поселившиеся на каждом столбе вдоль дороги.

Южноказахстанцы не только почтили память предков, но и побывали на других захоронениях, расположенных на территории Войниловского сельсовета. Экскурсию провел председатель сельского исполкома Николай Пугачев совместно с военным комиссаром Чаусского и Славгородского районов Максимом Воложаниным. К каждой могиле были возложены цветы, а гости из Казахстана по сложившейся традиции взяли с собой домой горсть земли с мест боев.

«Школа мира»

Так совпало, что наши южане, находившиеся в начале мая в Беларуси, попали на необычное и очень символичное торжество. В канун Великой Победы средней школе №1 города Буда-Кошелёво был присвоен статус «Школа мира».

В торжественном мероприятии приняли участие зампредседателя Буда-Кошелёвского райисполкома Владимир Ковалев, и.о. председателя правления Гомельского облотделения ОО «Белорусский фонд мира» Владимир Восарев, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, замвоенкома Буда-Кошелёвского и Чечерского районов капитан Владислав Дорофейский, председатель райорганизации «Белорусский фонд мира» Наталья Логунова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева. А наши земляки-южане присутствовали на мероприятии в качестве почетных гостей.

Владимир Ковалев, поздравляя педагогов и учащихся с присвоением статуса «Школа мира», отметил, что их миротворческая деятельность – живой символ преклонения перед героизмом защитников Отечества.

«Помните, что, сохраняя героическое прошлое, мы закладываем основу прочной связи с будущими поколениями», – обратился к учащимся Владимир Владимирович. Он пожелал ребятам мира, счастья, добра, а самое главное – надо учиться на благо своего будущего и будущего страны.

Совместный проект Белорусского фонда мира и Министерства образования Республики Беларусь «Сеть школ мира» реализуется в Беларуси с 2021 года. Сегодня статус «Школа мира» имеют более 200 учреждений образования республики, в том числе 23 – в Гомельской области.

В соответствии с положением проекта за проводимую работу по пропаганде идей ценности мира, дружбы и взаимопонимания, гражданско-патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения принято решение о присвоении почетного статуса «Школа мира» средней школе №1 г. Буда-Кошелёво.

Вручая свидетельство, В. Восарев подчеркнул, что мероприятие проходит в канун знаковой даты – 80-летия Великой Победы в ВОВ – и выразил уверенность, что этот статус подвигнет коллектив школы к новым ярким успехам в образовательной и общественной деятельности. Владимир Анатольевич пожелал юным миротворцам в общении со сверстниками быть искренними и доброжелательными, со старшими – благодарными и уважительными, с родными – любящими и заботливыми, а в учебе и спорте – настойчивыми, целеустремленными и трудолюбивыми. Он вручил школе памятный сувенир – фотографию зампредседателя правления Белорусского фонда мира, Героя Беларуси Марины Василевской с автографом.

«Мы гордимся, что нашей школе – первой в районе – выпала честь носить статус «Школа мира». Выбор на наше учреждение выпал неслучайно, ведь в его стенах уже более 120 лет наполняются умы и сердца учащихся светом добра и знаний, благородства и творчества», – отметила в ответном слове директор СШ №1 Елена Некрашевич.

Руководитель делегации член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель Ассоциации узбекских этнокультурных объединений Казахстана «Дустлик» Икрам Хашимжанов поблагодарил за теплый прием, за ту работу, которая ведется в республике по сохранению исторической памяти.

В репертуаре Узбекского драматического театра г. Шымкента накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне появился потрясающе трогательный спектакль под названием «Дерево терпения». Автором драмы является Икрам Акрамович, она посвящена судьбе Нигматжана Хашимжанова.

Юные миротворцы произнесли торжественную клятву, а почетные гости повязали им шарфы учащихся «Школы мира».

Молодежный лидер Татьяна Хацулева вручила дипломы участникам «Диктанта Победы-2025».

Как символ мира школьники выпустили в небо белых голубей и вместе с участниками мероприятия высадили кленовую аллею.

Делегация из Казахстана выражает огромную благодарность от имени Ассоциации узбеков «Дустлик» за неоценимую помощь послу РК в Беларуси Тимуру Жаксылыкову и генеральным консулам городов Минск и Брест. Они написали письмо о нашем приезде комиссарам РВК и председателям районных исполкомов, помогли с бронированием гостиницы.

Фарида Шарафтдинова