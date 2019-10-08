Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент проверил как город Шымкент готовится к отопительному сезону.

Цель — ознакомление с ходом исполнения мероприятий инвестиционной программы.

ГКП «Қуатжылуорталық-3» является теплоснабжающей организацией и обслуживает 100% городских тепловых сетей, включая тепловые сети котельной АДЦ-160Гкал мкр. Нурсат и локальных котельных.

Всего по городу находятся 392,6 километра тепловых сетей – из них:

— магистральных тепловых сетей 64,39 км.

— внутриквартальных тепловых сетей 328,21 км.

Кроме этого на тепловых сетях предприятия 3 единиц котельных, 15 единиц насосных станций и 3 единиц бойлерных.

Основным видом деятельности является производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии от АО «3-Энергоорталык» (государственная лицензия № 000027) и котельной АДЦ-160Гкал.

Всего по городу подключено к системе теплоснабжения 2 107 многоэтажных жилых дома, 238 объекта бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы), 867 коммерческих структур и др.

ГКП «Қуатжылуорталық-3» с 2017 года принимает и исполняет инвестиционные обязательства по предельному тарифу на тепловую энергию, предусматривающие реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования, реализацию мероприятий, направленных на проведение капитальных и текущих ремонтных работ основного оборудования, теплосети, приобретение основных средств.

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления.

Инвестиционная программа по капитальному ремонту тепловых сетей города Шымкент утверждена приказом Департамента ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЮКО № 313-НҚ от 02.09.2016 году на 2017-2021 годы в размере 537 025,7 тыс.тенге, в том числе на 2019 год — 102 305,0 тыс.тенге. Согласно утвержденной инвестиционной программе на 2019 год протяженность реконструируемых сетей составляет 4 300 метр при корректировке инвестиционных программ на 2019 год данный показатель увеличился на 7 457 метр.

В рамках осуществления инвестиционной программы в 2019 году были запланированы следующие мероприятия:

— Реконструкция тепловых сетей от ТК-10, 17мкр. от ТК «Учкудук» по ул.Еримбетова.

— Реконструкция тепловых сетей мкр.Восток 4-5 очередь.

— Реконструкция тепловых сетей ул. Орынбаева – ул. Сапарбаева. ø 530 мм.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы 2019 года позволит:

— уменьшить нормативные потери в тепловых сетях на 0,4% при утвержденном на 24,7% ;

— сократить объем аварийности на тепловых сетях на 10%; 2018-2019 гг. отопительном периоде было зафиксировано 147 аварий.

— обеспечивать качественным теплом потребителей и бесперебойное теплоснабжение города.

Помимо этого, Предприятием с 2015 по 2018 года по программе «Нұрлы жол» была проведена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 9,854 км на сумму 3,7 млрд.тенге. Кроме того, в 2019 году были поданы 3 заявки на общую сумму 6 092,9 млн. тенге для реконструкции системы теплоснабжения города, общей протяженностью 16,097 км. Положительное решение по поданным заявкам позволит обеспечить жителей качественной тепловой энергией.

На этом инвестиционная деятельность Предприятия не заканчивается, у ГКП «Қуатжылуорталық-3» далеко идущие планы и уже сейчас готовятся проекты по реконструкции новых объектов по программе «Нұрлы жол», которые обеспечат горожан качественным и надежным теплоснабжением.