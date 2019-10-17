В Шымкенте при управлении по делам семьи, детей и молодежи в пилотном режиме функционирует «Отбасы кеңесі» («Семейный Совет»).

В составе рабочей группы юристы, психологи, аксакалы, представители госорганов. Работа Совета способствует сохранению семьи и снижению бракоразводных процессов. Об это на брифинге сообщил Жандос Калтаев, руководитель управления по делам семьи, детей и молодежи г. Шымкента.



По его словам, было проведено 9 заседаний, в результате удалось сохранить 33 брака. Принцип работы следующий — все пары, которые подают на развод, посещают «Семейный Совет». Здесь работу с ними проводят специалисты, в том числе и медиаторы. Они определяют уровень конфликта. Если супружеская пара расходится из-за материальных проблем, представители госорганов могут проконсультировать по госпрограммам, оказать содействие по трудоустройству, помочь получить необходимые документы для оформления временного пособия. Если причина разногласий заключается в недопонимании, то подключаются семейные психологи, а старейшины делятся своим жизненным опытом.



« Мы в пилотном режиме внедрили индикатор по сокращению показателей разводов. Основная цель проекта «Отбасы кеңесі» («Семейный Совет») снижение уровня разводов, защита прав членов семьи, соблюдения прав несовершеннолетних и пропаганда семейных ценностей. Как показывает опыт – примирительные процедуры помогают сохранить браки, которые находятся на грани развода»,- подчеркнул Жандос Калтаев, руководитель управления по делам семьи, детей и молодёжи г. Шымкента.

По информации, общее количество браков по городу в 2018 году составило 6 825, за сентябрь 2019 года – 4392. При этом в 2018 году число разводов достигло отметки 2 617, за сентябрь 2019 года — 1689.