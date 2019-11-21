Руководитель отдела финансов Управления культуры Туркестанской области осуждена за совершение коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Туркестанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела финансов и планирования Управления культуры Туркестанской области Нысанбековой Г.А., которая подозревалась в совершении коррупционного преступления.

— Она подозревалась в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами директора ГККП «Областной центр культуры и народного творчества» в сумме 150 тыс.тенге за утверждение бюджетной заявки на 2020 год, — говорится в сообщении.

20 ноября приговором суда города Туркестан Нысанбекова признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа 2,2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.