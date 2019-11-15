В первую очередь следует написать заявление руководству кредитной организации. В заявлении подробно опишите ситуацию, а также запросите документы, на основании которых мошенникам были выданы деньги. Одновременно нужно подать заявление в правоохранительные органы. В ответ на ваше заявление, кредитная организация обязана провести служебное расследование, по итогам которой выносится решение о признании выданного займа недействительным, консультирует в социальной сети правовой гид казахстанца «Завтрак с юристом».

Если кредитная организация не предприняла соответствующих действий, необходимо написать заявление в прокуратуру. Если кредитор не желает идти вам навстречу, стоит проконсультироваться с профессиональным юристом, который специализируется на подобных делах. Для того, чтобы доказать вашу непричастность к получению срочного займа, есть смысл настоять на проведении почерковедческой экспертизы, поднять записи камер видеонаблюдения или подать иск в суд.

После того, как кредитор снимет свои претензии и аннулирует кредит, следует обязательно запросить справку об отсутствии задолженности. Затем нужно обратиться в Бюро кредитных историй, т.к. в вашей кредитной истории уже может значиться информация о том, что вы взяли деньги под проценты и просрочили погашение займа. В этом случае запись нужно удалить. Это не составит затруднений, если у вас есть свидетельство об аннулировании кредита.