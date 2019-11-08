Кто получит освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года

С нового года произойдут изменения в налоговом законодательстве в части применения специального налогового режима на основе патента.

С 1 января 2020 года вступают в силу отложенные с 2018 года нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента.

В чем заключаются изменения

Налоговым кодексом вводится ограниченный перечень видов деятельности (32 вида), при осуществлении которых сохраняется право применения патента.

Справочно. деятельность такси, грузоперевозки автомобильным транспортом, парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области фотографии, переводческое (устное и письменное) дело, сдача в имущественный наем (аренду), в т.ч. транспортных средств, прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря, прокат видеозаписей и дисков, прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга, услуги образования в сфере культуры, услуги в области прочего образования, вспомогательные образовательные услуги, деятельность в области искусства, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров, ветеринарные услуги, услуги по обработке земельных участков, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, услуги носильщиков на рынках, вокзалах, изготовление и ремонт музыкальных инструментов, выпас домашних животных.

Сейчас, действующим Налоговым кодексом ограничение на применение патента предусмотрено по 12 видам деятельности (недропользование, производство подакцизной продукции, консультационные услуги, финансовая и страховая деятельность и т.д.).

Основной целью такого ограничения является недопущение неформальных трудовых отношений и сокрытия реальных доходов. Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, которые предполагают получение соответствующих доходов и осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников (круглосуточная торговля, реализация продуктов питания, торговля на рынках и т.д.). Введение перечня видов деятельности, помимо ограничений по размерам доходов и использования наемных работников, соответствуют международной практике, где в основном аналогичные режимы применяют мелкие ремесленники.

Вводимая норма направлена на снижение теневого оборота с легализацией наемных работников.

Необходимо отметить, что из 268 тысяч предпринимателей, получивших патенты в текущем году, 55,7% (148 953 ИП) приходится на деятельность в сфере торговли, из которых больше 55% осуществляют данную деятельность в столице, городах республиканского и областного значения.

Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных режимов налогообложения:

специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета;

общеустановленный порядок налогообложения.

Что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения

Для перехода с патента на другие налоговые режимы индивидуальным предпринимателям, применяющим сейчас режим патента, сейчас надо позаботиться о выборе режима налогообложения и направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление о применяемом режиме налогообложения.

При этом таким индивидуальным предпринимателям для правильного оформления в уведомлении надо указать выбранный режим налогообложения, а в качестве причины — несоответствие условиям применения патента с обязательным указанием даты — 1 января 2020 года.

При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год.

Преимущества применения других СНР, на которые перейдут предприниматели

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства в рамках реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года.

Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождения от ведения бухгалтерского учета.

Департамент государственных доходов по г.Шымкент