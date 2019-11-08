Мужчина ограбил дом и угнал машину у своих знакомых в Жетысае: добычей стали шубы, золото и сейф с деньгами

Грабители угнали автомашину «Газель», в салон которой сложили похищенные из дома дорогие шубы и золотые изделия, мебель и технику, а также сейф с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

«Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 13 млн тен-ге», − сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

Стражи порядка в течение суток по «горячим следам» обнаружили угнанную грузовую автомашину по дороге в 30 км возле Мактаральского района и задержали подозреваемого.

Краденные вещи возвратили законному владельцу. Подозреваемого доставили в ИВС Жетысайского РОП.

В ходе следствия стражи порядка установили, что подозреваемый позвонил мужу потерпевшей, и, узнав, что в их доме никого не будет, совершил кражу.

«Задержанным оказался местный житель, безработный», − отметили в пресс-службе Туркестанской области.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия решения.