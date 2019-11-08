Шымкентская спортсменка завоевала лицензию на Олимпийские игры!

В копилке Казахстана еще одна олимпийская лицензия. Шымкентская спортсменка, САРСЕНКУЛЬ РЫСБЕКОВА в упражнении «Трап» среди женщин вошла в финал и в упорной борьбе завоевала серебряную медаль отставая на одно очко от Ливанской спортсменки.

Кроме серебряной медали Сарсенкуль завоевала для Национальной сборной команды Республики Казахстан Олимпийскую квоту на участие в 32 Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В Катаре проходит 14 лицензионный Чемпионат Азии по стендовой и пулевой стрельбе. На этом Чемпионате Азии принимают участие рекордное количество спортсменов 931 из 34 стран, где будут разыграны 38 квот на участие в олимпиаде.