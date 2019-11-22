26 ноября с 16.00 до 18.00 общественный фонд «ЕРЕКШЕ ЖОЛ» совместно со славянским этнокультурным центром г. Шымкент приглашает всех желающих на праздничное мероприятие «ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ…»

В ПРОГРАММЕ:

— концерт из творческих номеров воспитанников ГДШ и Славянского центра

— выставка работ учащихся художественных студий «Арабеска» и «Галатея» на тему «Золотая осень»

— стихотворения об осени в исполнении детей ОФ «Ерекше жол»

— арт-терапия для особенных деток «Рисуем осень»

— фотосессия с Осенью и аниматорами организации праздников «Дисней»

— а также множество приятных и вкусных сюрпризов

Приветствуется дресс-код — за лучшую осеннюю цветовую гамму в одежде будут вручены дипломы и подарки! Также будут награждены дипломами лучшие работы участников арт-терапии и исполнители стихотворений об осени.

Мы ждём вас 26 ноября, в 16.00 по адресу: Городской дворец школьников, проспект Кунаева, 2/3