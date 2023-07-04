Еще один Дворец школьников стоимостью 9 млрд начали строить в Шымкенте

В Шымкенте появится еще один современный Дворец школьников. Как сообщили в акимате, новое здание уже начали строить в микрорайоне Туран.

Строить здание будут по формату Дворца школьников на Нурсате, который был сдан в эксплуатацию в июне этого года. Теперь у маленьких жителей микрорайона Туран появится возможность посещать кружки и секции неподалеку от дома.

По проекту, трехэтажное здание вмещает в себя 500 детей одновременно. Учитывая что это дополнительное образование, скорее всего смен будет несколько, и тогда около 2 тысяч детей смогут посещать кружки и секции разного направления. Робототехника, STEM-кабинеты, кабинеты практической физики, химии, боевые искусства, 3Д моделирование, ART и многое другое.

Проект дорогостоящий — около 9 млрд тенге, примерно такая же сумма была потрачена на Дворец школьников в микрорайоне Нурсат, и он оборудован по последнему слову техники. Для детей организовали медиацентр, школу журналистики, студию фото-видеомонтажа, бассейн полуолимпийского стандарта и многое другое. Примерно такое же наполнение ожидается и в новом Дворце школьников в мкр. Туран. Строительство стартовало этим летом — в начале июня, а завершение по плану — август- сентябрь 2024 года.

К слову, до 2025 года акимат Шымкента намерен построить еще 3 Дворца школьников и 8 школ искусств. Главная цель — обеспечить детей качественным дополнительным образованием и при этом, чтобы в каждом районе был свой Дворец школьников.