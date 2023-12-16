В канун Дня Независимости шымкентский дворец школьников отметил свое 80-летие

Дворцу детства и юношества исполнилось 80 лет. Знаменательную дату Шымкент отметил большим праздничным мероприятием «Мерейлі мекенге — сексен жыл!». Талантливая молодежь порадовала собравшихся творческими достижениями.

Во дворце школьников с восьмидесятилетней историей сегодня работают 124 кружка и секции. Их посещают около 5 тысяч шымкентских мальчишек и девчонок. В свободное от учёбы время, они занимаются вокалом, танцами, шитьём, спортом и робототехникой.

Сержан Султанбек, учащийся образовательного центра «Robo рark»: «Надо любить и изучать физику, знать законы и правила. Этот стержень, например, вращается под действием силы тока. Это очень интересно. Сила трения, энергия не возникает сама по себе, надо приложить знания. Если мы, повернем это устройство, включается свет».

Дом школьников был основан в 1943 году. А в закладке фундамента принимал участие первый секретарь Чимкентского обкома партии Асанбай Аскаров, он был открыт в 1982 году. А в 2012 году здесь провели масштабную реконструкцию и капитальный ремонт и заработал центр детства и юношества. Сегодня на большой конференции в честь юбилейной даты, участники говорят о достижениях и перспективах.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Мы должны воспитывать нашу молодежь, способную шагать вместе со временем. Сейчас доступно все, чтобы молодежь была конкурентоспособной. Коллективу хочу пожелать плодотворной работы. Пробудите в детях интерес к новому, к творчеству. Когда-то дворец школьников носил имя Гани Муратбаева, надо вернуть его. Будем работать в этом направлении».

Из 200 тысяч шымкентских детей — выпускников Дворца школьников, есть немало известных художников, представителей творческой интеллигенции.

Бакытжан Мустафаев, директор «Дворца школьников»: «Дворец школьников берет свое начало с 1943-го. За 80 лет столько детей воспитано здесь. Все они духовно, творчески и физически обогатились».

Во дворце школьников действуют четыре театральных кружка. Так, группа «Шабыт» — двукратный республиканский призер. Сейчас во дворце занялись приобщением детей к национальным ремеслам.