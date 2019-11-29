В честь Первого президента прошла патриотическая акция «Менің туым, менің Отаным». В ней принял участие аким Шымкента Ерлан Айтаханов, который отметил, что государственные символы являются главными атрибутами Независимости.

Как подчеркнул глава мегаполиса, государственные символы устремляются ввысь в самые важные для страны моменты — во время государственных праздников, спортивных побед, и олицетворяют уважение к родной стране.

Аким поздравил молодых участников акции с Днем Первого Президента и призвал подрастающее поколение быть патриотами.

В ходе мероприятия в небо был поднят голубой стяг республики, и это вызвало у участников особое чувство гордости.

В патриотической акции, прошедшей перед зданием ЮКФА, участвовали студенты вузов, молодые активисты, которые таким образом выразили свое уважение к государственной символике.

В конце мероприятия состоялась торжественная церемония принятия молодых активистов в ряды партии «Nur Otan». Они выразили готовность трудиться на благо страны.

Акция, прошедшая по инициативе партии «Nur Otan», продолжилась концертной программой с исполнением патриотических песен.