Ими оказались жители жилого массива Шубарсу.

В Ордабасинский РОП с заявлением обратился житель г. Туркестан о том, что он приехал в г. Шымкент на юбилей, а после около 1.00 ч. ночи остановил такси и попросил довезти до дома.

По дороге они заправились на АЗС, а затем на 29 км. трассы Шымкент-Самара автомашина заглохла и ему вместе с знакомым водителя пришлось подтолкнуть машину. В это время, молодой человек напал на потерпевшего, применив силу, забрал из карманов 10 тысяч тенге, после чего вместе с водителем скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП по статье 191 УК РК «грабеж», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

С целью раскрытия преступления, сотрудники криминальной полиции и участковые инспектора полиции Ордабасинского РОП приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Со слов потерпевшего, оперативники сразу же проверили камеры видеонаблюдения, установленные на АЗС. С помощью данных камер видеонаблюдения полицейские установили приметы автомашины и подозреваемых, а также провели другие необходимые мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОП задержали в качестве подозреваемых, водителя и его подельника и доставили в отдел полиции. Ими оказались жители п. Шубарсу, близкие друзья, которые полностью признались в содеянном. В ходе следствия установлено, что подозреваемые планировали под предлогом поломки автомашины, обманом высадить потерпевшего на дорогу, где затем силой отобрали у него деньги и скрылись с места преступления. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, призывают граждан быть бдительными и не отправляется в путь ночью в одиночку. Если Вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.