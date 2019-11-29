В здании Аль-Фарабийского отдела полиции Шымкента произошел пожар.

В одном из кабинетов, расположенных на третьем этаже четырехэтажного здания, загорелся кондиционер, пришел в негодной и рабочий компьютер. По предварительной версии именно кондиционер считают причиной возникновения пожара.

Оперативными мерами распространение огня удалось предотвратить. Огонь потушен в считанные минуты. Но всякий случай возле здания до сих пор дежурят два противопожарных расчета.

Как сообщили в ДП Шымкента, «29 ноября в 14.47 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в здании Аль-Фарабийского отдела полиции ДП Шымкента. Площадь возгорания составила меньше квадратного метра. Огонь был потушен до приезда противопожарной службы. Однако по сигналу о пожаре на место прибыли 9 противопожарных расчетов и 31 единица личного состава противопожарной службы Шымкента. Причина пожара — неисправный кондиционер».

Шакир Умаров