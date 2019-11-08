Всю красоту художественной гимнастики смогли увидеть шымкентцы

В Шымкенте стартовал турнир по художественный гимнастике на кубок акима города. В перерывах между выступлениями прошло его торжественное открытие. В нем принял участие и градоначальник Ерлан Айтаханов.

Сразу после открытия турнир продолжился. В нем примут участие рекордное количества гимнасток художниц. В личной программе выступят 580 девушек, в групповой еще 200, ведь возраст участниц не ограничен. Приехали на турнир спортсменки со всех регионов Казахстана, а также гостьи из Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

На ковер первыми вышли спортсменки с групповыми упражнениями. Слаженно, красиво и уверенно они исполнили свой номер. С трибун их поддерживали юные болельщицы. Главное пожелание — не обронить в танце обруч.

«Цель наших соревнований это для всех команд обкатка новых программ. Сейчас заканчивается спортивный год и впереди нас ждет новый олимпийский год, завоевание лицензий. И мы все должны изменить свою программу, обкатать ее и начать с нового года уже на международных стартах выступать с новой программой», — говорит Муслим Шаназаров, президент федерации художественной гимнастики г.Шымкента.

Казахстанских художниц, как и спортсменок всего мира в будущем году ждет Олимпиада. Лицензии на нее будут разыграны уже в начале года. Среди шымкентских гимнасток есть и те, на кого тренеры возлагают большие надежды.

Турнир по художественной гимнастике на Кубок акима города завершился 8 ноября. Все желающие могли посмотреть на выступления «художниц» в спортивном комплексе Алии Юсуповой в микрорайоне Нурсат.

Анастасия Новикова