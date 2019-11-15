В Туркестанской области стражами порядка задержан подозреваемый в автоугоне и совершении ДТП.

В Жетысайский РОП обратился местный житель о том, что около 7 ч. утра по пути из г. Шымкент в Жетысайский район его автомашину остановила семейная пара и попросила подвезти. Но по дороге на водителя напал мужчина и стал душить. Ему удалось вырваться из рук пассажира и выйти из машины. Воспользовавшись моментом, подозреваемый угнал автомашину в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Для задержания автоугонщика в отделе полиции создали специальную группу из числа наиболее опытных сотрудников. Стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по розыску угнанной автомашины. Полицейские тщательно прочесали близлежащие территории, опросили прохожих и провели другие необходимые мероприятия, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате принятых мер оперативники обнаружили угнанную автомашину на одной из городских улиц г. Жетысая, попавшую в ДТП. При осмотре места происшествия потерпевший сообщил, что из машины пропал сотовый телефон. Полицейские продолжили розыск подозреваемого в угоне и совершении ДТП, а также в краже телефона. Были проверены местные рынки и магазины, занимающихся скупкой сотовых телефонов. И здесь чутье не подвело полицейских. В ходе розыскных мероприятий оперативники течение 2-3 часов задержали подозреваемого, пытавшегося продать телефон.

Следствием установлено, что подозреваемый, житель г. Шымкент, направлялся вместе с супругой к родителям в г. Жетысай. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина напал на водителя и угнал автомашину потерпевшего, на которой затем совершил ДТП. В настоящее время данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Как выяснилось, задержанный ранее был судим по статье «грабеж».

В свою очередь, местный житель выразил огромную благодарность полицейским за оказанную помощь и задержание автоугонщика. Автовладелец пожелал сотрудникам полиции Жетысайского РОП успехов в работе и на службе.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям области и автовладельцам быть бдительными и осторожными при общении с малознакомыми людьми. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, те незамедлительно обращайтесь полицию по телефону 102.