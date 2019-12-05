В Шымкенте билеты по всем направлениям можно купить в любое время. Перекупщики всегда на своих местах и работают в открытую. В этом удалось убедиться в очередной раз и съемочной группе.

— Есть билет в Нур-Султан на Тальго по 10 тысяч тенге. Завтра выезжаешь, а после завтра ты уже на месте.

Этого спекулянта задержали! Ему грозит штраф, максимум 25 тысяч тенге, или арест на 5 суток. Но и сами полицейские признают, перекупщиков такое наказание не пугает.

Оынбасар Мамбетов, начальник административной полиции ЛОВД ЖД станции г. Шымкент: «Эти граждане неоднократно доставлялись в отдел. 5 суток отсидел, пришел обратно и начинает работать по схеме».

А днем ранее в компании «Пассажирские перевозки» обещали решить проблему с нехваткой билетов, путем внедрения системы электронный «лист ожидания», которую применяют уже с июля. Если у пассажира не получилось купить билет, то кассир обязан зарегистрировать его в онлайн-очереди. Как только появится место, клиенту придёт уведомление на телефон или почту. Электронная очередь будет «прозрачной», уверяют в пассажирских перевозках. А пока полиция борется с нелегальными перекупщиками привычными методами.

Абзал Казанкапов, руководитель отдела контроля на железнодорожном и водном транспорте г. Шымкент: «Начальник вокзала и дежурный по вокзалу военизированной охраны при обнаружении перекупщика должны были обратиться в ЛОВД для привлечения их к ответственности. Но раз сегодня обращения не было, то будем применять меры в отношении начальника вокзала и ответственных дежурных по вокзалу».

Недобросовестных кассиров уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Всего по республике наказали 385 человек. 170 уволили. Однако в канун новогодних праздников повысится и спрос на билеты, а значит и предложений от перекупщиков станет больше.

Бахром Абдуллаев