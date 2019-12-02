75 ЧЕЛОВЕК ПОПАЛИ В ДТП, ИЗ НИХ ДВОЕ ПОСТРАДАЛИ. АВАРИЯ ПРОИЗОШЛА НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ «САМАРА-ШЫМКЕНТ».

По предварительным данным водитель автобуса «Neoplan NK281 TC» превысил скорость и не соблюдая дистанцию, совершил попутное столкновение с грузовой машиной марки «Daf”.

Пассажирский автобус направлялся Актобе-Шымкент. Авария произошла сегодня 2.12.2019 года, около посёлка Шижага, в Аральском районе, Кызылординской области на 1311 км. 72 человека граждан Узбекистана и Таджикистана эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь. Двоих пострадавших забрали врачи скорой медицинской помощи центральной Аральской районной больницы.

По предварительным данным с переломами ног. Один из пострадавших гражданин Таджикистана. С водителем фуры гражданином Узбекистана все в порядке. Подробности ДТП выясняются, сообщает руководитель пресс-службы АО «НК «Казавтожол» — Маржан Ордабай.