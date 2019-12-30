Сегодня Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент проведен брифинг на тему «Как безопасно провести Новый год?».

Руководитель Департамента А.Тулебаев в преддверии праздника рекомендует как безопасно провести праздничные дни.

«Новый год — самый интересный и важный праздник. Все мы с нетерпением ждем и готовим подарки друг к другу. В каждом доме накрывается праздничный дастархан. Как известно, подготовка к этому начинается уже сегодня. Подготовка к празднику очень хлопотное дело. Однако при покупке подарка и пиротехнических изделий, которые являются главным атрибутом праздника, очень важно соблюдать меры безопасности.

На какие требования необходимо обратить внимание при выборе подарка?

При покупке подарка необходимо обратить внимание на его безопасность.

Организациям, занимающимся фасовкой и распространением подарков, а также родителям, при их приобретении необходимо быть ответственными и внимательными, соблюдать требования, установленные техническими регламентами и санитарными нормами.

Приобретать подарки нужно только в местах организованной торговли, так как, риск приобрести недоброкачественный товар в магазине меньше, чем в местах несанкционированной торговли. При выборе новогодних подарков, необходимо, обращать особое внимание на маркировку. В подарочной упаковке в виде игрушек и пищи должно быть указано:

— наименование продукции, страна производителя, адрес производителя, импортер, товарный знак производителя;

— состав подарков, вес (нетто);

— дата изготовления и дата упаковки продукции;

— срок годности и условия хранения продукции;

— показатели ценности продукции и т. д.

В состав новогодних подарков не должны входить скоропортящиеся пищевые продукты – кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты. Кроме того, в продуктах питания для детей, не допускается использование кондитерских изделий, содержащих алкоголь, натуральный кофе, карамель, арахис, ядра абрикосовой косточки, искусственные ароматизированные жиры и масла, жевательную резинку.

Подарки в виде игрушек лучше приобрести в специальных торговых точках, а не в случайных местах торговли. Игрушки не должны иметь острых, неприятных запахов. Если при обтирании игрушки влажным полотенцем или пальцем, останется краска на полотенце или пальце, не следует покупать ее, игрушка должна быть без сгибаний, острых граней и заусенцев.

В случае, если маркировка на подарке отсутствует, у продавца можно получить информацию. Продавец обязан предоставить вам полную и достоверную информацию.

В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей», каждый покупатель при приобретении в торговой сети товара, в том числе новогоднего подарка, может ознакомиться с документами, свидетельствующими о его происхождении, качестве и безопасности, потребовать его возврата или обмена в случае, если он оказался некачественным, с истекшим сроком годности, без маркировки, с нарушением целостности упаковки.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент в преддверии праздника провел мониторинг на безопасность праздничных подарков. То есть, закуплено 7 проб продукции (подарки в виде пищи) и отправлено в центр экспертизы. По результатам исследования установлено, что взятые пробы продукции соответствуют требованиям.

Кроме подарков, известно, что основными атрибутами праздника являются пиротехнические изделия — фейерверк, петард, хлопушки и другие. Но все пиротехнические изделия имеют риск получить травму и пожарную опасность, поэтому при использовании необходимо соблюдать осторожность! Большая часть травм и пожаров происходит вследствие нарушения правил эксплуатации пиротехники или использования некачественной продукции (с истекшим сроком годности, со следами повреждения).

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий:

— применение пиротехнической продукции только в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя;

— ограничения по условиям применения изделия;

— способы безопасного запуска;

— размеры опасной зоны;

— условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Запрещается применение пиротехнических изделий:

— с истекшим сроком действия, следами порчи, без инструкций по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии или знака соответствия);

— в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

— на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

— на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

— на территориях объектов культурного наследия, заповедников и национальных парков.

Правила безопасности при пусках петард и фейерверков:

— тщательно изучите перед запуском инструкцию;

— перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы, нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей;

— площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линии электропрередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;

— ракеты часто летают на балконы или пробивая оконные стекла в квартиры, служат причиной пожара;

— не бросать горящий петард людям и животным;

— запускать петарды детям запрещено;

— не задерживайте горящую петарду в руках;

— нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;

— использовать петарды только на открытом воздухе;

— приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на расстоянии 5-10 м;

— хранить и переносить петарды следует только в упаковке ;

— не носите петарды в карманах;

— разбирать петарду запрещается;

— категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;

— ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;

— если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

— не запускайте ракеты во дворах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях (помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции);

— не держите изделия в руках после поджога;

— отбросьте от себя на 5-10 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия;

Стоит отметить, что при необходимости ликвидации, уничтожают фейерверки поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Теперь о вопросах профилактики пищевых отравлений.

На праздничном дастархане выставляются различные салаты с майонезной заправкой, мясными и рыбными закусками (мясные студни, мясо заливное, казы и карта), блюдами из мясо птицы и т.д., которые имеют короткий срок хранения. В связи с этим, для предупреждения острых кишечных инфекций и пищевых отравлений важно знать и соблюдать основные меры их профилактики:

— выбирайте безопасные пищевые продукты с неистекшим сроком годности, не нарушенной целостности упаковки. Опасно покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли;

— необходимо качественно проводить термическую обработку пищевых продуктов;

— подогревайте тщательно остатки пища со праздничного стола, это наилучшая мера защиты от микроорганизмов, которые могли размножиться в пище в процессе хранения;

— не допускайте совместного хранения сырой и готовой продукции;

— не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более 2-х часов.

— необходимо мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением в пищу;

— не покупайте пищевые продукты «с рук» и в местах несанкционированной торговли, особенно консервы домашнего приготовления.

Соблюдение этих простых правил поможет Вам уберечься от опасностей накануне и во время праздников».

Пресс-служба

Департамента контроля качества и безопасности

товаров и услуг города Шымкент