Шымкентцы, жители Туркестанской области и все-все казахстанцы!

Наступил необыкновенно интересный, непредсказуемый год Белоснежной Крысы. В этот долгожданный, всеми любимый праздник, под мелодичный звон часов и изящных бокалов, пусть крохотная крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши сердца. Пусть глаза наполнятся всё согревающими светом и нежностью.

Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые дорогие и близкие люди — пусть они будут с вами всегда, пусть на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от прекрасных мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгновения в новом году приумножатся, станут ярче и красочней.

Пусть в вашем доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и Удача. Крыса бережливое и богатое животное — пусть вы будете богаты здоровьем, счастьем и радостью, берегите себя и друг друга. С Новым годом, с новыми переменами, с новыми надеждами и знаменательными событиями, с новыми победами!

Коллектив медиахолдинга «Отырар»