На Новый год казахстанцев ждет теплая погода со снегом.

Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Но сильных морозов при этом не ожидается. Понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в Новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днём температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0… минус 8 градусов, в южных областях 0…плюс 10 градусов, — говорится в сообщении. ​

В Шымкенте сегодня ожидается +1..+4 °C, преимущественно без осадков, тихий ветер. Завтра: +2..+5 °C, обложной дождь, легкий ветер.