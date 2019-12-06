Алматинский адвокат Жангельды Сулейманов посчитал, что казахстанцы теряют деньги из-за того, что в супермаркетах указывают окончательную стоимость запакованного товара, передает inAlmaty.kz.

«Я зашел в супермаркет, рис стоял на четырех полках, и везде была разная фасовка. Например, у меня в руках упаковка 700 грамма риса, которая стоит 510 тенге, а 800 грамм оценивается в 540 тенге. Сразу и не поймешь, что второй дешевле, если перевести в килограммы. И если я буду стоять, разбираться, то как быть пенсионерам?» — задается вопросом адвокат.

Адвокат считает, что потребители обычно не высчитывают стоимость за килограмм, а ориентируются по цене за упаковку. Пытаясь сэкономить, они, напротив, переплачивают.

«Думаю, убытки из-за отсутствия двух ценников мы терпим колоссальные, в размере 20% за год. Если моя идея будет реализована, то за год каждая семья, которая, к примеру тратит 1 миллион тенге на продукты, сэкономит 200 тысяч тенге», — добавил Сулейменов.

Эксперт планирует подать предложение в Министерство национальной экономики с просьбой, чтобы во всех магазинах указывалась не только упаковочная, но и килограммовая цена.