Акимат Шымкента объяснил причину высоких цен на сельхозярмарке

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Шымкенте с целью стабилизации цен на продукты.

Крупнейшая ярмарка проводится каждую субботу в районе стадиона им. Кажимукана Мунайтпасова. На этой ярмарке свою продукцию реализуют сельхозпроизводители Толебийского, Сайрамского, Ордабасинского и Тюлькубасского районов. В ярмарке принимают участие около 30 ТОО, 30 частных предпринимателей и 40 сельхозпроизводителей. На ярмарке реализуются: продукты, бытовая химия, текстильная продукция. Стоимость ниже рыночной на 10-15%.

Так, рекомендованная стоимость говядины 1300-1350 тенге, картофеля 70-90 тенге, лука – 80 тенге, моркови 120-140 тенге, свеклы – 70 тенге, капусты – 50 тенге, помидоров 50-80 тенге, колбасной продукции 1400-1450 тенге, яиц 22-23 тенге за штуку, арбузов 25-30 тенге, зелени – 50 тенге.

Тем не менее, в ходе ярмарки, которая прошла 19 августа, были допущены факты необоснованного завышения цен, что вызвало недовольство горожан.

Ответственные чиновники, допустившие подобное, были привлечены к ответственности.

В акимате Шымкента отмечают, что впредь контроль за ценами на ярмарках будет усилен.