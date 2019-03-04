По данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, цены на продовольственные товары в республике за два месяца т.г. (февраль 2019г. к декабрю 2018г.) увеличились на 2,8%, непродовольственные — на 0,6%, а на платные услуги — снизились на 1,5%, передает ИА «Казах-Зерно».

С начала текущего года (февраль 2019г. к декабрю 2018г.) повышение цен статистиками отмечено на овощи свежие на 28,1%, муку — на 4,1%, рис — на 3,1%, рыбу мороженую, фрукты свежие — по 2,6%, сыр сычужный — на 2,3%, яйца, хлеб, мясо птицы — по 2%, макаронные изделия — на 1,7%, масло сливочное, колбасные изделия — по 1,6%, конину, изделия из мяса, молоко свежее — по 1,5%, баранину, булочные и мучные изделия — по 1,4%, свинину — на 1,1%, кондитерские изделия — на 0,9%.

Табачные изделия подорожали на 4,4%, прохладительные напитки — на 2,2%, алкогольные напитки — на 2%.

Снижение цен статистиками зафиксировано на сахар-песок на 2,7%, крупу гречневую — на 1,3%, творог — на 0,8%.

Бензин подешевел на 2,6%, дизельное топливо — на 0,8%.

«Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2019 года составила 0,8%», — сообщается в статотчете.