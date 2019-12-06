В «Клинику флебологии и лазерной медицины» впервые приехали ангиохирурги из Ярославля, специализирующиеся на проблемах предотвращения ампутации нижних конечностей у больных варикозом и диабетом.

Направление достаточно новое и часто встречает сопротивление медиков старой школы. Однако статистика операций, проделанных «Центром сохранения конечностей», говорит сама за себя.

Медики считают, что они могут сохранить ноги пациентам даже в ситуациях сложнейшей запущенности варикоза и диабета. Иными словами в тех случаях, когда другие врачи рекомендуют скорейшую ампутацию.



Николай Наумов, сосудистый хирург, флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии клиники РЖД г. Ярославль отмечает: «Основная сфера нашей деятельности — это сохранение ног от ампутации при таких ситуациях, как гангрена, синдром диабетической стопы, когда появляются язвы, некрозы и такие пациенты подвергаются ампутации. Мы хотим изменить эту ситуацию. В России есть центр спасения конечностей, где мы успешно восстанавливаем кровоток, сохраняем ноги и они продолжают дальше двигаться. Одна из целей приезда найти в Казахстане единомышленников, хирургов, которые тоже изучили бы эту проблему , статистику ампутаций и количество людей нуждающихся в подобных операциях».

Российские врачи обосновывают не только медицинскую, но и экономическую необходимость сохранения конечностей больным. По данным российских хирургов, на сегодняшний день в стране действуют 184 отделения сосудистой хирургии, на 1 миллион человек приходится 500 ампутаций в год, смертность в течение 5 лет составляет 75 процентов, выше, чем в онкологии. При этом в 90 процентах случаев конечности можно спасти при своевременном лечении.

Музафар Мамадкулов тоже работает хирургом-флебологом в Ярославле.

«Сегодня новые операции, новые методы более косметические. Если конечность можно спасти, то не надо ее ампутировать. Когда вы проводите ампутацию, это экономически не выгодно. Кроме того морально и эмоционально жизнь пациента заканчивается. Мы работаем, чтобы как можно менее травматично решать эти проблемы», — считает Музафар Мамадкулов.



Опыт работы российских специалистов привлек большое внимание шымкентских хирургов. В ходе проведения круглого стола врачи «Центра сохранения конечностей» раскрыли секреты успешной работы с безнадежными пациентами, отметив, что высокий уровень технического оснащения «Клиники флебологии и лазерной медицины» позволяет проводить подобные операции и в Шымкенте.



Шымкентские доктора лечат варикозное расширение вен, проводят операции в области проктологии и гинекологии, а также аппаратные косметические процедуры. Век живи — век учись, уверены в клинике флебологии и лазерной медицины Шымкента. Прогресс и рост заключаются в постоянном обучении и обмене опытом.

Обучаться у профессионалов своего дела мечтают врачи со всего Казахстана. Благодаря шымкентской клинике флебологии и лазерной медицины это стало реальностью.

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