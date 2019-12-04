Чтобы целый год везло, с первых дней нового 2020 года нужно задобрить Крысу: облачиться в тот наряд, что порадует хозяйку 2020 года. О наряде желательно подумать заранее, ведь остается меньше месяца на то, чтобы купить, сшить обнову нужного цвета.

По словам астрологов, так как хозяйка года облачена в белое, хорошо бы и самому надеть что-то в светлых пастельных тонах. Например, наряд белого, бежевого, пудрового, светло-серого цвета и подобных оттенков отлично подойдут, чтобы привлечь удачу в 2020 году.

Также подойдет вышивка со стразами или серебряными и золотыми нитями в разных вариациях.

По словам астрологов, определенные цвета одежды могут привлечь в 2020 году то, о чём вы давно мечтаете. Для достижения финансового успеха — надевайте белый или золотой наряд, если в приоритете любовь, то подойдёт светло-серое платье.

Главное, по словам астрологов, нельзя надевать кошачий принт, крыса его ненавидит! Весь год будете без денег, а удача отвернётся от вас.

Не стоит облачаться и в красный цвет. Это цвет агрессии, опасности, а, соответственно, и огня. Также стоит избегать оттенков, которые напоминают окрас змей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦВЕТА

Для того чтобы привлечь в свой дом, а заодно и к себе богатство, отлично подойдет белый цвет: