Чтобы целый год везло, с первых дней нового 2020 года нужно задобрить Крысу: облачиться в тот наряд, что порадует хозяйку 2020 года. О наряде желательно подумать заранее, ведь остается меньше месяца на то, чтобы купить, сшить обнову нужного цвета.
По словам астрологов, так как хозяйка года облачена в белое, хорошо бы и самому надеть что-то в светлых пастельных тонах. Например, наряд белого, бежевого, пудрового, светло-серого цвета и подобных оттенков отлично подойдут, чтобы привлечь удачу в 2020 году.
Также подойдет вышивка со стразами или серебряными и золотыми нитями в разных вариациях.
По словам астрологов, определенные цвета одежды могут привлечь в 2020 году то, о чём вы давно мечтаете. Для достижения финансового успеха — надевайте белый или золотой наряд, если в приоритете любовь, то подойдёт светло-серое платье.
Главное, по словам астрологов, нельзя надевать кошачий принт, крыса его ненавидит! Весь год будете без денег, а удача отвернётся от вас.
Не стоит облачаться и в красный цвет. Это цвет агрессии, опасности, а, соответственно, и огня. Также стоит избегать оттенков, которые напоминают окрас змей.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦВЕТА
Для того чтобы привлечь в свой дом, а заодно и к себе богатство, отлично подойдет белый цвет:
- тем, кто мечтает встретить свою любовь в 2020 году, стоит нарядиться в оттенки белого начиная от нежного молочного, заканчивая светло-серым;
- чтобы весь год сопутствовала удача и везение — наденьте серебристый;
- ну а те, кто ценит домашний уют, тепло и хорошую домашнюю атмосферу, могут надеть наряд черного цвета.
- Мужчина, который одет в строгий костюм, станет любимцем Крысы. Вместо пиджака можно надеть тонкий пуловер, но не растянутый домашний свитер. Джинсы лучше заменить классическими брюками.