Зато по сравнению с прошлым годом, выросло число желающих оформить свои отношения официально и зарегистрировать брак: таковых набралось 7437 пар. Об этом рассказали в управлении занятости и социальной защиты третьего мегаполиса.

В 2019 году увеличилась и рождаемость в Шымкенте. За 11 месяцев этого года появились на свет 30 928 малышей.

«В этом году много разводов, но и браков у нас не меньше. Число зарегистрированных разводов выросло. В 2018 году мы зарегистрировали 2393 развода, в этом году 2605. Но и зарегистрированных браков стало больше. В 2018 зарегистрировали брак 6330 пар, в этом году — 7437. Отмечаем и хорошую рождаемость в Шымкенте, это цифра подросла из-за того, что к городу прибавили дополнительные районы, теперь число малышей в разы прибавилось», — пояснили в управлении занятости и социальной защиты г.Шымкент.

Увеличилось в Шымкенте и количество усыновлённых детей. Если в 2018 году усыновили 103 ребёнка, то в 2019 году мам и пап обрели 136 детей.

Объяснить увеличение разводов в управлении не могут, может это связано с тем, что летом 2019 года многодетные матери штурмовали суды, требуя развода, а отцы отказывались от своих детей, чтобы только получить помощь от государства.

Численность населения города на 1 октября 2019 года составила 1028,7 тыс. человек и по сравнению с 1 октябрем 2018 года увеличилась на 18,2 тыс. человек или на 1,8%. Естественный прирост за январь-сентябрь 2019 года составил 17,5 тыс. человек и по сравнению с январем-сентябрем 2018 года 105%.

Шуддин Саидов