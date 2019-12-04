Как мотивировать молодежь, как и в каком направлении ей развиваться? Все эти вопросы обсудили известные спикеры страны на молодежной площадке Туркестана. Молодым и активным рассказали, как открывать новые горизонты и чего следует опасаться.

Она проехала полмира, получила высшее образование. Спикер форума Шахнозха Нышанкулова рассказывает молодежи о том, как стать успешным полиглотом. Знать языки сегодня выгодно и полезно, считает девушка. Вернувшись на родину Шахноза планирует открыть школу языков.

«Главное мотивировать себя, верить в то, что желаемое реализуется. Мы поколение сильных и активных. Я не упустила свою возможность, если бы я не была смелой, ничего бы не было. Верьте в себя», — сказала Шахноза.

По мнению следующего спикера Тохтара Алимбекова, нужно развивать не только языки, но и соцпредпринимательство. Это одно из важнейших направлений среди молодежи, считает Тохтар. По мнению активиста, именно в социальном предпринимательстве молодежь развиваться еще больше. При этом, не получая поддержки со стороны государства.

«Главное не сидеть на месте, не нужно ждать поддержки со стороны. Вот, к примеру, наша организация, мы уже реализовали множество проектов при нулевом балансе. И есть значимые результаты. Это главное», — считает Тохтар Алимбеков.

Поговорить и посмотреть на молодежь Туркестана пришел и глава духовной столицы. Рашид Аюпов считает, что большая ответственность сегодня лежит на молодежи. Именно они, должны развивать новый Казахстан.

«Этот форум организован в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан. Это не только диалоговая площадка. На форуме возможно реализовать свои идеи. Главная цель — привлечь молодежь в развитие родного города. Я верю в вас, желаю вам удачи», — сказал Рашид Аюпов.

По итогам форума, один из его участников получил возможность открыть свое дело в центре Туркестана. Подобные встречи с властью и известными личностями страны будут проводить регулярно, главное по словам организаторов, не только поговорить, но и вдохнуть жизнь в полезные проекты.

Шуддин Саидов