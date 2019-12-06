В Туркестане подвели итоги 2-минутного креативного ролика о Туркестане, о сакральных местах Туркестанской области.
Его нужно было опубликовать в Инстаграм и получить шанс выиграть денежные призы!
Гран-при: 2 млн тенге
Первое место: 1,5 млн тенге
Второе место: 1 млн тенге
Третье место: 750 тыс тенге
Члены жюри конкурса:
Баян Максаткызы
Алишер Еликбаев
Динара Сатжан
«Цель фестиваля «Salem Sagan, Turkistan” привлечь туристов! Наших и иностранных☝️И честно, я рада, что Туркестанскую область отделили от Шымкента и теперь региону уделяется огромное внимание.
Раньше древний город Яссы (старое название Туркестана) был главным торговым пунктом на Великом шелковом пути. Именно здесь мы можем увидеть памятники древности, которые сохранились в первозданном виде.
И уверена, что благодаря роликам, даже тем, которые не стали победителями ещё больше людей приедут в Туркестан!», — поделилась в Инстаграм последними новостями казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер Динара Сатжан.
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Цель фестиваля «Salem Sagan, Turkistan” привлечь туристов! Наших и иностранных☝️И честно, я рада, что Туркестанскую область отделили от Шымкента и теперь региону уделяется огромное внимание. Раньше древний город Яссы (старое название Туркестана) был главным торговым пунктом на Великом шелковом пути. Именно здесь мы можем увидеть памятники древности, которые сохранились в первозданном виде. И уверена, что благодаря роликам, даже тем, которые не стали победителями ещё больше людей приедут в Туркестан!
И пригласила автора ролика, который пришелся членам жюри по душе, на гала-концерт, чтобы вручить Спецприз конкурса.
«Не могли не отметить еще один достойный видеоролик снятый студентом Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане! От себя лично хочу подарить 200 тысяч тенге», — написала Динара Сатжан.
Награждение победителей состоится сегодня в Туркестане. Имена победителей будут опубликованы в instagram openturkistan.