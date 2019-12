View this post on Instagram

Цель фестиваля «Salem Sagan, Turkistan” привлечь туристов! Наших и иностранных☝️И честно, я рада, что Туркестанскую область отделили от Шымкента и теперь региону уделяется огромное внимание. Раньше древний город Яссы (старое название Туркестана) был главным торговым пунктом на Великом шелковом пути. Именно здесь мы можем увидеть памятники древности, которые сохранились в первозданном виде. И уверена, что благодаря роликам, даже тем, которые не стали победителями ещё больше людей приедут в Туркестан!