Туркестан открыл туристический сезон незабываемым шоу

20 марта в Туркестане грандиозным праздником отметили старт туристического сезона.

Торжественное мероприятие под лозунгом «Туркестан — духовная столица Тюркского мира» прошло в комплексе «Керуен Сарай». Одним из главных событий стало приготовление 2,5 тонн Наурыз коже. Напиток продавался по символической цене в 150 тенге, а вырученные средства направили в детские дома.

Туркестанцы замахнулись на рекорд. В этом году они решили накормить туристов двумя с половиной тоннами Наурыз коже. Для его приготовления крупу подвозили мешками. Только мяса использовали почти полтонны. К слову, бесплатной раздачи угощения в этом году не было.

Наурыз коже стал частью большой программы открытия турсезона. На церемонии открытия гостям праздника представили работы мастеров декоративно прикладного искусства, а также выставку традиционных костюмов и музыкальных инструментов. Кроме того, гостей ждало представление с участием фокусников и барабанное шоу.

Также прошли соревнования по быстрому поеданию пищи и шоу народных мастеров. На празднике звучали и современные мелодии. Во время празднования прошел караван с историческими личностями и героями, а дети играли в национальные игры.

Образ Абу Насыра аль-Фараби, Ходжи Ахмеда Ясави, Абая Кунанбаева встречал публику. Программа праздника пришлась по душе как жителям так и гостям города.

— Наурыз в Туркестане безумно понравился. Очень классные танцы, музыка и кухня. Я сам приехал из Турции и приятно удивлен.

— Я тоже прилетел из Анталии. Мне очень понравился Наурыз в Туркестане. Даже нет мест чтобы пройти, много людей. Очень интересно тут.

Стоит отметить, что количество туристов, посещающих регион, ежегодно растет. Туркестан становится одним из крупнейших туристических центров Казахстана и всего Тюркского мира. По итогам прошлого года количество туристов, посетивших Туркестанскую область, превысило 500 тысяч человек. Число однодневных посетителей приблизилось к 1 миллиону.