Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщил о планах по повышению минимальной заработной платы в июле 2020 года, передает Tengrinews.kz.

На обсуждении в Мажилисе депутат Ирина Смирнова заявила о том, что минимальная зарплата в Казахстане одна из самых низких на постсоветском пространстве. «После нас только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан», — обратилась к правительству депутат.

Нурымбетов заявил, что низкие доходы населения — это причина проблем и в накопительной пенсионной системе, и в АСП.

«Правительство предложения Президенту в рамках вопросов накопительной системы внесло. Президент поддержал. Сегодня правительством дано поручение, Министерство нацэкономики и Минтруда просчитывают варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потери бюджетной сферы, учитывая ИПН, и в ближайшее время, когда мы рассчитаем, в правительстве согласуем, мы проинформируем. Мы рассчитаем на введение повышения с июля 2020 года», — ответил министр.