Прогноз с 1 по 5 января 2020 года

Смещающиеся на Казахстан атмосферные фронты с Атлантики и Средиземного моря принесут с собой снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Но сильных морозов при этом не ожидается.

Понижение температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях уже в Новогоднюю ночь сменится резким повышением, а днём температура воздуха в большинстве областей будет преимущественно 0… минус 8 градусов, в южных областях 0…плюс 10 градусов.

В Шымкенте завтра (2 января): -1..+5 °C, без осадков, легкий ветер.