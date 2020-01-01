Какая погода ожидается в Казахстане в первый месяц 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно консультативному прогнозу первая декада января на большей части территории республики прогнозируется осадочной с туманами и гололедом, в северной половине с метелями и порывистым ветром.

— Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады, на западе температура воздуха понизится ночью до 5…15 мороза, в северной половине до 10…25 мороза, в южной половине волна холода сместится на конец декады и составит 3…11 мороза, – сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Очередные две волны холода предполагаются во второй и третьей декадах, более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью 20…25, местами 30, днем 15…20, местами 10 мороза, в южной половине ночью 17…22, местами 12, днем 10…15, местами 5 мороза.

— В целом средняя за январь температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы. Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны, больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы, – отметили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Также отмечено, что консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.