Смертельное ДТП: Hyundai Starex опрокинулся на трассе Шардара-Келес.

Один пассажир погиб, другой попал в больницу. В Туркестанской области из-за непогоды произошла авария на трассе Шардара-Келес. Водитель автомобиля «Hyundai Starex» не справился с управлением, в результате машина перевернулась.

Сообщается, что все пассажиры микроавтобуса – жители Шардаринского района.

Данный факт зарегистрирован по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области предупреждают водителей о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно в плохую погоду. Во время тумана рекомендуется включать противотуманные огни, быть осторожными при гололеде, оборудовать летние шины на зимние, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Данные меры предосторожности помогут избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность жизни водителей и пассажиров.