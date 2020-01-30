В Шымкенте в областном перинатальном центре №1 родилась первая тройня. Новоиспеченную маму с детьми сегодня выписали домой.

Адине, Медине и Усену всего две недели от роду. Но они уже активные и доставляют немало хлопот своим родным. Здоровенькие малыши появились на свет в середине января в первом областном перинатальном центре. Это первая тройня в 2020 году.

«16 января у нас родились, путем кесарева сечения, тройня. Состояние было средней степени тяжести. Вес, первого малыша — 1800, второго — 2170, третьего — 2070 граммов. При рождении они нуждались в оксигенотерапии. В данный момент у них состояние стабильное, удовлетворительное», — говорит Баян Бурабаева, врач-неонатолог ОПЦ №1.

Жанар Анаркуловой 18 лет, замуж она вышла год назад. Новоиспеченная мама признается, когда на 10-й неделе она прошла УЗИ и ей сказали, что вместо одного малыша, в их семье будет сразу трое, сначала испугалась, а потом даже обрадовалась. Говорит, их семье всего хватает, главное, что муж рядом, а силы воспитать детей найдутся.

«Когда мне сказали я была в шоке, но очень рада. Аллах дал мне троих детей. Силы есть, а значит, вырастим их с мужем. Родные помогут», — уверена Жанар.

Сегодня маму с малышами выписывают домой. Тройни рождаются редко. Всего за прошлый год в Туркестанской области на свет появились 5 тройняшек. В Шымкенте в 2019-ом родились 4 тройни.

Анастасия Новикова