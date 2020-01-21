Сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже, расположенной доме в мкр Нурсат поступило на пульт противопожарной службы ближе к 11 часам ночи.

По вызову «№1» на место было направлено три противопожарных расчета, в том числе автолестница, спасатели из центра медицины катастроф, аварийные бригады газовиков и электриков.

В холодную ночь жителям целого подъезда многоэтажки пришлось эвакуироваться и покинув жилые квартиры. Позже выяснилось, причиной переполоха стал сильно дымивший дымоход, протянувшийся с первого этажа до самой крыши и установленный на кухне бара, расположенного на первом этаже. Дым от трубы проник в подъезд дома, вызвав панику.

Жители просят власти убрать бар на первом этаже их дома. Они рассказали, что живут из-за него, как в пороховой бочке. Сообщив, что когда они заселялись, то им обещали, что на первом этаже будет магазин.

«Куда мы только не обращались и в «НурОтан», и в акимат, и в полицию. А теперь из-за этого дымохода в холодную ночь с детьми вынужденны мерзнуть на улице. В этом баре происходили стрельба и драки, пьяный дебош. Мы просим власти закрыть этот бар. Мы жильцы разрешения на открытия этого заведения в нашем доме не давали. Когда я жаловалась владельцу бара, он сказал, что мы ничего не сможем сделать».

Может после ЧП с дымоходом ситуация изменится.