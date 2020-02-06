Курманбекова Гульжан Мамытовна назначена советником акима Туркестанской области.

Г.Курманбекова родилась 25 марта 1965 году в Отырарском районе Южно-Казахстанской области. В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства.

Начала трудовую деятельность кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива.

С 1987 по 1992 год — ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела.

С 1992 по 2004 год — главный ревизор, главный экономист, главный специалист-главный экономист городского отдела финансов ЮКО.

С 2004 по 2005 год — главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отдела финансов Шымкента.

С 2007 по 2010 год — начальник отдела финансов города Шымкента.

С 2010 по 2012 год — начальник отдела экономики и финансов города Шымкента, заместитель акима города Шымкента.

До своего назначения занимала должность заместителя акима города Шымкент.

Награждена юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики Казахстан», медалью «Ерен еңбегі үшін».

Пресс-служба акима Туркестанской области